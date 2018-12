Lucas Hernández zum FC Bayern? So tickt der mögliche Rekord-Neuzugang von Atlético Madrid

Lucas Hernández, dieser Name lässt Bayern-Fan-Herzen höherschlagen. Und auch der FC Bayern hat einen Transfer des französischen Weltmeisters von Atlético Madrid nach München nicht ausgeschlossen. „Ich kann weder dementieren noch bestätigen. Wir sind in der Überlegungsphase. Jetzt warten wir mal ab, ob wir am Ende des Tages im Januar was machen“, sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. „Ich dementiere nicht, ich kann’s auch noch nicht bestätigen. Bestätigen kann man’s erst, wenn was fix ist. Das ist es aber noch nicht.“

Die spanische Sportzeitung Marca hatte berichtet, Hernández solle für eine Ablöse von angeblich 80 Millionen Euro im Winter zum FC Bayern wechseln. Atléticos Sportdirektor Andrea Berta wies den Marca-Bericht bei Sport1 indes zurück. Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidzic bezeichnete die Personalie als Gerücht. Doch wer ist Lucas Hernández eigentlich genau?