Neuzugang für die Hannover Indians: Arnoldas Bosas kommt von den Bayreuth Tigers

Indians-Sportdirektor Tobias Stolikowski freut sich nun über einen Angreifer, „der den direkten Weg zum Tor sucht“. Die persönlichen Statistiken des Litauers sprechen dafür. Zuletzt war er für die Bayreuth Tigers in der DEL 2 im Einsatz, wo ihm in 20 Spielen vier Tore und sieben Vorlagen gelangen.

Für die zweite Liga empfahl er sich in der Saison zuvor, als er in der Oberliga Süd für die Eisbären Regensburg auf Torejagd ging. Bosas gelangen in 44 Partien satte 46 Treffer. In den Play-offs erreichte er mit seiner Mannschaft das Viertelfinale. Zunächst bezwang Regensburg die Saale Bulls Halle, danach war gegen die Tilburg Trappers Endstation. In sieben Play-off-Partien gelangen Bosas drei Treffer und vier Torvorlagen.

Der Stürmer, der am Montagabend in Hannover eintraf, wird für die Indians mit der 33 auflaufen – diese Rückennummer brachte ihm in der Laufbahn bislang Glück. Als Beispiel seien die Spielzeiten 2015/2016 und 2016/2017 erwähnt: Damals spielte er in England, für die Sheffield Steeldogs gelangen ihm in insgesamt 113 Partien beeindruckende 180 Scorerpunkte, aufgeteilt in 93 Tore und 87 Vorlagen.