Neuzugang Lookman schießt RB Leipzig im Topspiel zum Last-Minute-Sieg

Mönchengladbach. Lange sah es nach einem trostlosen 0:0 im Spitzenspiel aus. Doch dann kam Ademola Lookmann. Der Last-Minute-Neuzugang von RB Leipzig hat am Samstagabend in der 88. Minute mit seinem Tor zum 1:0 (0:0) den Sieg von RB Leipzig im Topspiel bei Borussia Mönchengladbach perfekt gemacht. Der 20-Jährige war erst am Mittwoch nach Leipzig gewechselt und am Samstagabend in der 77. Minute eingewechselt worden.