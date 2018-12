Sorgen um Neven Subotic: Ex-BVB-Star verletzt sich schwer im Gesicht

Diese Bilder sind nichts für schwache Nerven: Der ehemalige BVB-Star Neven Subotic hat sich im Spiel seines Klubs AS Saint-Etienne gegen Girondins Bordeaux (2:3) schwer verletzt. Der Innenverteidiger zog sich nach einem Zusammenprall mit seinem eigenen Torwart Stephane Ruffier eine Gesichtsverletzung zu und musste minutenlang behandelt werden. Wie sein Klub mitteilte, war Subotic zwischenzeitlich sogar bewusstlos.

Trainer Gasset zur Diagnose: "Neven wird hier bleiben"

Eine genaue Diagnose der Verletzung ist noch nicht bekannt. "Neven wird hier bleiben, der Arzt empfahl ein paar Tage Beobachtung" , sagte Saint-Etiennes Trainer Jean-Louis Gasset nach der 2:3-Niederlage seiner Mannschaft in Bordeaux.

Der BVB schickte dem 29 Jahre alten Subotic via Twitter Genesungswünsche. *„Gute und vor allem ganz, ganz schnelle Besserung an Neven Subotic! Wir wissen, dass du ein Kämpfer bist und hoffen, dass du ganz bald wieder auf den Beinen bist.“ *

Subotic wechselte im Januar 2018 nach Frankreich

Subotic, der mit dem BVB unter Trainer Jürgen Klopp zwei Mal Deutscher Meister wurde und in neun Jahren in Dortmund insgesamt 263 Spiele für die Borussia absolvierte, wechselte im Januar 2018 ablösefrei nach Frankreich. In dieser Saison absolvierte er bisher 16 Spiele für ASSE, die unter Gasset zurzeit auf dem sechsten Platz stehen.