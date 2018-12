Horror-Unfall von Neven Subotic: So geht es dem früheren BVB-Star

Der Abwehrchef wurde umgehend ins Krankenhaus in Bordeaux gebracht , wo er die Nacht über bleiben musste. Die bange Frage, die sich auch viele BVB-Fans stellen: Wie geht es Neven Subotic am Tag danach?

So lautet die Diagnose für Neven Subotic

Darüber gab ASSE, wie der Klub aus dem Zentralmassiv auch genannt wird, am Donnerstagnachmittag in einem Statement Aufschluss. "Neven Subotic geht es besser", hieß es im Bericht. "Der Innenverteidiger hatte eine sehr gute Nacht." Eine eingehende medizinische Untersuchung habe "beruhigende" Erkenntnisse geliefert. Zuvor war Subotic bereits von der Intensivstation der Klinik auf eine normale Station verlegt worden. Inzwischen hat der Ex-Borusse das Krankenhaus in Bordeaux sogar ganz verlassen - in Begleitung eines Klubrepräsentanten. Am Ende des Tages werde seine Rückkehr nach Saint-Etienne erwartet.