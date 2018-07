New-York-Coach Jesse Marsch zu Gesprächen bei RB Leipzig

Anzeige

Leipzig. Während die RB-Fußballer im Auftrag der Sportwissenschaft rennen, springen und Blut lassen und erst am Montag beim offiziellen Trainingsstart einen Ball sehen, fügt sich das Trainer- und Betreuerpuzzle zusammen. Nach SPORTBUZZER-Informationen sind die Roten Bullen an elementarer Stelle fündig geworden, haben einen Nachfolger für Athletiktrainer Nicklas Dietrich (hat sich Richtung DFB verändert) verpflichtet. Daniel Behlau wechselt von Schalke 04 nach Leipzig. Der Neue kann kein Schlechter sein, hat Königsblau im Duett mit Ruwen Faller schnelle Beine gemacht und maßgeblichen Anteil an der Vizemeisterschaft der immer griffigen Männer von Domenico Tedesco. Weil die Rasenballer sekündlich wachsen, soll noch ein weiterer Athletikcoach kommen.

Klarheit herrscht wohl auch an der Videoanalysten-Front. Lars Kornetka, ein Star der immer wichtiger werdenden Szene, hat sich bei Bayer Leverkusen verabschiedet und kehrt wahrscheinlich zurück in den Schoß seines Ziehvaters Ralf Rangnick. Kornetka hat sich in Hoffenheim, auf Schalke, bei den Bayern und bei Bayer einen Ruf wie ein Donnerhall erarbeitet.

Zur Frage aller Fragen: Wer ersetzt Cheftrainer Ralph Hasenhüttl? Was wir wissen: Sportdirektor Ralf Rangnick, Geschäftsführer Oliver Mintzlaff und Jesse Marsch, (Noch-)Coach der New York Red Bulls, wurden unlängst beim Mittagessen im Max Enk (Städtisches Kaufhaus) gesichtet. Was wir nicht wissen, ist die Menüfolge beim Essen. Gesichert ist nur, dass Rangnick keine Meeresfrüchte aß. Die mag er nicht. Wir wissen nicht, ob für Marsch nur das Thema Cheftrainer interessant ist oder er sich auch als rechte Hand des neuen Cheftrainers Rangnick sieht.

Was wir wissen: Marsch will nach Europa und hat in Oliver Mintzlaff einen großen Fürsprecher. Der RB-Geschäftsführer holte den 44-Jährigen als Head of Global Soccer 2015 nach New York. Zudem war Marsch in der Vergangenheit mehrfach bei RB in Europa und hospitierte auch einige Wochen unter Ralph Hasenhüttl. Und er war 2017 ein ernsthafter Kandidat auf den Trainerposten bei RB Salzburg. Trainer wurde: der Leipziger Marco Rose. Für einen österreichischen Chefsessel nicht gewieft genug, aber ein Jahr später für einen deutschen Spitzenclub geeignet? Nichts ist unmöglich.

Wer in diesen Tagen Hilfe und Orientierung via unumstößlicher Fußball-Wahrheiten sucht: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft war in Russland nicht gedopt. Nein, das war sie nicht.