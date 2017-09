Newsblog: Nach Carlo-Ancelotti-Aus - Alle aktuellen Entwicklungen live

Mit stoischer Miene hatte der 58 Jahre alte Italiener in der Nacht zum Donnerstag den bedrohlichen Worten gelauscht, die sein Sitznachbar Karl-Heinz Rummenigge nach dem Zerfall des deutschen Meisters im Prinzenpark wählte."Ich denke, das, was wir heute Abend gesehen haben, war nicht Bayern München", sagte der Vorstandschef in seiner kurzen Ansprache beim vereinsinternen Bankett im Teamhotel. Die Stimmung am Vorstands- und Präsidiumstisch wirkte eisig.