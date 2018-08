Es ist nicht allzu lange her, dass der Transfer eines Fußball-Profis für mehr als 100 Millionen Euro als astronomisch galt und so schnell wohl von niemandem getätigt werden würde. Ein paar Investitionen von Real Madrid, Paris Saint-Germain, dem FC Barcelona und Co. später ist klar, dass es inzwischen nicht einmal mehr die absoluten Ausnahmespieler braucht, damit Unsummen von Geldern über den Verhandlungstisch wandern. 100 Millionen Euro? Alleine Neymar kostete im vergangenen Sommer mal eben mehr als das Doppelte. Die Preise explodieren immer weiter, eine Grenze scheint nicht in Sicht.