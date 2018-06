Neymar doch schwerer verletzt! Comeback erst kurz vor der WM

Die Verletzung, die Neymar im Spiel mit Paris Saint-Germain in der französischen Liga am vergangenen Sonntag erlitten hat, ist offenbar etwas gravierender, als es bisher geheißen hatte. Das sagte Rodrigo Lasmar, Arzt der brasilianischen Nationalmannschaft, der mit Neymar aus Paris gekommen war und den Superstar von PSG und der Selecao operieren soll, bei der Ankunft in Rio de Janeiro. Lasmar bestätigte, dass die Operation an diesen Samstag in Belo Horizonte erfolgen und dass der französische Arzt Gerard Saillant sie als Vertreter von Paris Saint-Germain begleiten soll.

"Können das Risiko nicht eingehen"

Rodrigo Lasmar zufolge hat Neymar keinen Haarriss im äußeren Mittelfußknochen erlitten, sondern einen Bruch. "Die beste und einzige Empfehlung ist ein chirurgischer Eingriff", sagte Lasmar dem brasilianischen Sportportal globoesporte.com. "Denn bei der konservativen Behandlung ist die Chance eines neuen Bruchs innerhalb kurzer Zeit sehr groß. Wir können dieses Risiko bei dem Athleten nicht eingehen."