Im Betrugsprozess gegen Superstar Neymar hat der Privatkläger eine sechsjährige Haftstrafe für den Profi von Paris St. Germain gefordert. Aufgrund dieser Forderung leitete der bisher zuständige Richter an der Zentralkammer des Nationalen Staatsgerichtshofes in Madrid den Fall an die Strafkammer weiter. Ein Justizsprecher bestätigte auf Anfrage entsprechende Berichte spanischer Medien vom Mittwoch. Die Zentralkammer sei nur für Prozesse mit Forderungen von bis zu fünf Jahren zuständig, hieß es.