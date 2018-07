Auf Trainer Thomas Tuchel dürfte bei seinem neuen Arbeitgeber Paris St. Germain mehr Arbeit zukommen als ihm lieb ist. Wie die spanische Tageszeitung El Pais berichtet, ist das Verhältnis der beiden Superstars Kylian Mbappè und Neymar mehr als belastet. Im vergangenen Februar sollen die beiden Stürmer nach dem Spiel beim FC Toulouse sogar körperlich aneinander geraten sein. Demnach mussten die Mitspieler die beiden Hitzköpfe trennen, um Schlimmeres zu verhindern. Auslöser damals: Ein Alleingang von Neymar, bei dem sich Mbappè in der besseren Abschlussposition gesehen haben soll. Die wirklichen Gründe für den Zoff sollen aber tiefer liegen.

So sollen Neymar und sein brasilianischer Kumpel und Teamkollege Dani Alves immer wieder gegen Mbappè wegen dessen vermeintlicher Ähnlichkeit mit einer Comic-Figur sticheln: Donatello von den Teenage Mutant Ninja Turtles. Mbappè gefallen diese Vergleiche überhaupt nicht. Er soll seit Monaten kaum ein Wort mit Neymar wechseln. Mögliche Lösung des Problems: Der Verkauf von einem der beiden Superstars. Laut El Pais würde PSG lieber Mbappé als Neymar ziehen lassen. Zwar überzeugte der Franzose bei der WM in Russland weitaus mehr als sein brasilianischer Kollege, aber Neymar soll beim Scheichklub auch in den kommenden Jahren das internationale Aushängeschild sein.