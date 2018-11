Neymar und Mbappé verletzt - Doppel-Schock für PSG-Trainer Tuchel

Die beiden Superstars Neymar und Kylian Mbappé haben in den Länderspielen am Dienstag nach ersten Eindrücken keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten. Trotzdem herrscht beim französischen Meister Paris Saint-Germain und Trainer Thomas Tuchel große Sorge, ob der 400-Millionen-Sturm im so wichtigen Champions-League-Gruppenspiel gegen den FC Liverpool am 28. November einsatzbereit ist.