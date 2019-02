PSG-Superstar Neymar mit emotionalem Geständnis nach Fußbruch: "Habe zwei Tage geweint"

BVB wohl an Philipp Max, Timo Werner und Maximilian Eggestein interessiert

Neymar hat die zweite Verletzung "mehr mitgenommen"

In einem Interview mit O Globo sprach Neymar in seiner Heimat erstmals über seine Gefühle nach der Hiobsbotschaft: "Ich habe zu Hause zwei Tage lang geweint." Dieses Mal sei die Verletzung für den Brasilianer deutlich schwerer zu verkraften. "Als ich das erste Mal verletzt war, war ich nicht traurig und sagte mir, Du wirst operiert, damit es so schnell wie möglich ruhiggestellt wird. Dieses Mal hat es mich mehr mitgenommen", berichtete der PSG-Star weiter.