Neymar in die Premier League? Paris-Stürmer spricht über möglichen Wechsel

Will Superstar Neymar in seiner Karriere auch mal in der Premier League spielen? Der Brasilianer von Paris St. Germain sprach auf seinem Youtube-Kanal über einen möglichen Wechsel in die englische Elite-Liga. Einen Verein nannte er aber nicht.

„Wir wissen nicht, was morgen ist. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass jeder großartige Spieler zumindest einmal in der Premier League gespielt haben muss“, antwortete Neymar auf die Frage von Benjamin Mendy, der aktuell für Manchester City aktiv ist.

Unter Thomas Tuchel spielt Neymar eine starke Saison spielt. Der 26-Jährige erzielte in 18 Pflichtspielen 15 Tore und bereitete sieben vor. Sein Vertrag in Paris läuft noch bis 2022.