PSG-Star Neymar vor Rückkehr zum FC Barcelona? Barca-Manager macht Andeutung 

In Spanien brodelt die Gerüchteküche um eine mögliche Rückkehr des brasilianischen Stürmerstars Neymar von Paris St. Germain zu seinem früheren Club FC Barcelona. Der Sport-Geschäftsmanager der Katalanen, Pep Segura, hatte am Wochenende im Gespräch mit der Zeitung „La Vanguardia“ ein Interesse am teuersten Fußballer der Welt nicht mehr ausgeschlossen.