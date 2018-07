Schwalben, Anstand und Kritikfähigkeit - Neymar erklärt: So ticke ich wirklich

Er fiel, wälzte sich auf dem Rasen und schrie. Nicht nur einmal. Immer wieder. In Sachen Schauspielerei war die WM in Russland für Brasiliens Superstar Neymar in der Tat die größte Bühne der Welt. Die Fans schüttelten die Köpfe, Brasilien schied im Viertelfinale gegen Belgien aus. Neymar blieb wie schon vor vier Jahren im eigenen Land ungekrönt. Statt noch mehr Ruhm gab es angesichts seiner "Fallsucht" vor allem Spott. Nach langem Schweigen hat sich der Stürmer nun selbst zu seinen Auftritten bei der Weltmeisterschaft geäußert. Seine Plattform: Ein Werbeclip.