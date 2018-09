"Heulsuse!" PSG-Superstar Neymar provoziert mit Torjubel bei Paris-Zittersieg

Das war mal ein Torjubel der etwas anderen Art: PSG-Star Neymar hat seine Wut über ein Plakat der Heimfans von Olympique Nimes mit einem provokanten Jubel rausgelassen. Nach seinem Treffer zum 1:0 für Paris St.-Germain stürmte er in Richtung der Nimes-Kurve und setzte sich neben ein Banner mit der Aufschrift "Neymar ist eine Heulsuse. WM 2018". Dazu ließ er sich zu einer provokanten Wein-Geste in Richtung der Fans hinreißen. Eine irre Szene!

Das steckt hinter der Neymar-Provokation

Das Team von Trainer Thomas Tuchel, der auf seinen 37-Millionen-Euro-Neuzugang Thilo Kehrer in der Startelf verzichtete, hatte mit dem Aufsteiger aus der Ligue 2 nur wenig Probleme. Vier Minuten nach dem Neymar-Treffer sorgte Angel Di Maria für die beruhigende 2:0-Führung zur Pause. Danach gab der Tuchel-Klub den Sieg sogar fast noch aus der Hand: Antonin Bobichon (63. Minute) und Teji Savanier (71.) besorgten den Ausgleich. Kylian Mbappé traf in der 77. Minute per Elfmeter schließlich zum Sieg. Zum Ende wurde es hektisch: Edinson Cavani stellte in der 92. Minute den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Mbappé rastete nach einem Foul von Savanier aus - und sah die Rote Karte. Neymar wurde in der Nachspielzeit ausgewechselt.