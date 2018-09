Bericht: Neymar bettelte um Transfer-Rückkehr zum FC Barcelona

19.) Thomas Lemar wechselte 2018 für 70 Millionen Euro von der AS Monaco zu Atlético Madrid. © imago/ITAR-TASS

13.) James Rodriguez wechselte 2014 für 80 Millionen Euro vom AS Monaco zu Real Madrid.

5.) Ousmane Dembélé ist der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Der 20-jährige Offensivmann wechselte für 105 Millionen Euro plus möglichen 30 Millionen Euro Bonus zum FC Barcelona.

4.) Cristiano Ronaldo war einst teuerster Fußballer der Welt. Nach seinem Wechsel zu Juventus Turin wird der ehemalige Superstar von Real Madrid wieder in die Top 5 der teuersten Fußballer der Welt rutschen. Seine Ablöse liegt laut Juventus bei 112 Millionen Euro.

In einem Hotelzimmer soll sich der Brasilianer bei einem nicht näher benannten Klubverantwortlichen der Katalanen regelrecht ausgeheult haben. Unter Tränen habe er um eine Rückkehr zum FC Barcelona gebettelt - doch der amtierende Meister in Spanien blieb hart: Bei Barca ist kein Platz mehr für Neymar. Mit Philippe Coutinho, Malcolm und dem Ex-Dortmunder Ousmane Dembélé ist der FCB in der Offensive auch ohne den Ausnahmefußballer bestens aufgestellt.