Neymar verletzt! So dreist rechtfertigt der PSG-Gegner die harten Fouls an dem Superstar

Der brasilianische Fußball-Superstar Neymar hat sich erneut am Mittelfußknochen verletzt, der im vorigen Jahr operiert wurde. Dies teilte sein Klub Paris Saint-Germain mit, nachdem der 26-Jährige im Pokalspiel gegen Racing Straßburg (2:0) am Mittwochabend ausgewechselt werden musste. Die ersten Untersuchungen hätten ein schmerzhaftes Wiederaufflammen dieser Blessur gezeigt, hieß es. Wie schwer die Verletzung ist und wie lange der deutsche Trainer Thomas Tuchel auf Neymar verzichten muss, blieb unklar.

Gegenspieler von Neymar unerbittlich: "Wir antworten mit unseren Waffen"

Der 32-jährige Profi von Racing Straßburg hat keinerlei Mitleid für Neymar übrig. "Wir sind nicht dazu da, dass er seinen Spaß hat. Wir sind nicht seine Marionetten. Wir antworten mit unseren Waffen", so Goncalves. Dass Fußballer ihren Gegenspielern schon mal die Grenzen aufzeigen (müssen), ist Teil des Spiels. Doch gingen die Attacken gegen den Superstar (wurde in einem Zweikampf von Moataz Zemzemi in der zweiten Halbzeit gleich dreimal getreten) nicht deutlich zu weit - Provokationen hin oder her?