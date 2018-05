Neymar-Wahnsinn: Wechsel zu Real Madrid soll 260 Millionen Euro kosten

Adieu, Paris! Neymar meint es offenbar ernst - und Paris St.-Germain muss um den Verbleib seines größten Superstars zittern. Nach Informationen der französischen Tageszeitung Liberation hat Neymar mit dem Paris-Kapitel seiner Karriere bereits abgeschlossen. Der 26-Jährige sei so unglücklich beim zukünftigen Klub von Trainer Thomas Tuchel (der SPORTBUZZER berichtete exklusiv), dass er noch in diesem Sommer den französischen Meister und Pokalsieger verlassen will - in Richtung Real Madrid. 260 Millionen Euro sind als Ablöse im Gespräch.