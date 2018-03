PSG-Star Neymar meckert über Frankreich! Will er den Real-Wechsel erzwingen?

Neymar ist mit 222 Millionen Euro der teuerste Spieler der Welt - und derzeit wohl auch einer der unzufriedensten. Der Brasilianer ist verletzt und sein Klub Paris St.-Germain raus aus der Champions League. In einem Interview lästert er nun über Frankreich. Will er seinen Wechsel zu Real Madrid erzwingen?

Hat er schon genug von der französischen Liga? Der derzeit verletzte Neymar (Bruch des Mittelfußknochens) erholt sich in seiner Heimat Brasilien von der Ende Februar erlittenen Blessur. In Südamerika hat der Superstar mit ansehen müssen, wie sein Klub Paris St.-Germain, der ihn im Sommer für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona weggelotst hat, sang- und klanglos in der Champions League im Achtelfinale an Real Madrid gescheitert ist. Jetzt holt er vom Krankenbett zur Attacke auf die französische Liga aus!

"Die fünf Monate in Frankreich fühlen sich wie fünf Jahre an", sagte der 26-Jährige gegenüber Esporte Interativo. Er hätte nicht damit gerechnet, dass er von seinen Gegenspielern oftmals hart rangenommen wird. Die franzöische Ligue 1 sei ihn gegenüber einfach zu brutal: "Ich denke, es waren übermäßig viele Fouls. Es ist unfair. Ich bekomme das ganze Spiel immer auf die Knochen. Mein Körper ist übersät mit Blessuren", so der Paris-Star, der deshalb laut UOL Esporte erst Recht über einen erneuten Wechsel nachdenken soll.

Die teuersten Transfers im Weltfußball Neymar pulverisiert den Rekord! 222 Millionen Euro hat der Transfer des brasilianischen Superstars des FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gekostet. Wir blicken zurück auf seine Vorgänger: Das sind die teuersten Spieler der Fußballgeschichte! © imago 2.) Der FC Barcelona reagierte im Januar 2018 auf die Neymar-Verpflichtung - mit dem Wechsel von Philippe Coutinho, der für 160 Millionen Euro vom FC Liverpool kam. © imago 3.) Der zweite Knaller-Transfer von PSG war der von Kylian Mbappé, der im Sommer 2017 zunächst auf Leihbasis aus Monaco kam. Aber: Durch den Nichtabstieg der Pariser (soviel steht schon fest) wird der Transfer für 145 Millionen Euro fix. © imago 4.) Ousmane Dembélé ist der teuerste Transfer der Bundesliga-Geschichte. Der 20-jährige Offensivmann wechselte für 105 Millionen Euro plus möglichen 30 Millionen Euro Bonus zum FC Barcelona. © imago 5.) Paul Pogba wechselte 2016 für offiziell 105 Millionen Euro von Juventus Turin zurück zu Manchester United. © imago 6.) Gareth Bale wechselte 2013 offiziell für 91 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Real Madrid. Inoffiziell wird spekuliert, dass er knapp über 100 Millionen Euro gekostet habe. Angeblich soll Cristiano Ronaldo gefordert haben, dass er offiziell der teuerste Spieler bleibt. © imago/sven simon 7.) Cristiano Ronaldo wechselte 2009 für 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid. © imago/ VI Images 8.) Gonzalo Higuain wechselte letzten Sommer (2016) für 90 Millionen Euro von SSC Neapel zu Juventus Turin. © imago/gribaudi/imagephoto 9.) Nochmal Top Ten: Neymar wechselte 2013 für 86,2 Millionen Euro vom FC Santos zum FC Barcelona. © imago/aflosport 10.) Der Belgier Romelu Lukaku (r.) wechselte zur Saison 2017/2018 vom FC Everton zu Manchester United. Ablöse: 84,7 Millionen Euro. © imago 11.) Luis Suarez wechselte 2014 für 81 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona. © imago/marca 12.) James Rodriguez wechselte 2014 für 80 Millionen Euro vom AS Monaco zu Real Madrid. © imago/allerphotos 13.) 78,8 Millionen Euro gab der FC Liverpool im Januar 2018 für Southamptons Verteidiger Virgil van Dijk aus. © Getty 14.) Zinedine Zidane wechselte 2001 für 76 Millionen Euro von Juventus Turin zu Real Madrid. © imago/schiffmann 15.) Kevin De Bruyne wechselte 2015 für 75 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg zu Manchester City. © imago/bpi 16.) Angel Di Maria wechselte 2014 für 75 Millionen Euro von Real Madrid zu Manchester United. © imago/bpi 17.) Zlatan Ibrahimovic wechselte 2009 für 69,5 Millionen Euro von Inter Mailand zum FC Barcelona. © imago/panoramic 18.) Raheem Sterling wechselte 2015 für 69 Millionen Euro vom FC Liverpool zu Manchester City. © imago/sportimage 19.) Die Rückkehr von Stürmer Diego Costa vom FC Chelsea ließ sich Atlético Madrid im Januar 2018 rund 66 Millionen Euro kosten. © Getty 20.) Kaka wechselte 2009 für 65 Millionen Euro vom AC Mailand zu Real Madrid. © imago/cordonpress 21.) Alvaro Morata – der FC Chelsea setzte sich im Rennen um den spanischen Spitzenstürmer gegen Manchester United durch und verpflichtete ihn für 65 Millionen Euro von Real Madrid. © imago 22.) Auch Aymeric Laporte wechselte im Januar 2018 für 65 Millionen Euro den Verein. Der Baske kam von Athletic Bilbao zu Manchester City und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. © imago 23.) Edinson Cavani wechselte 2013 für 65 Millionen Euro vom SSC Neapel zu Paris Saint-Germain. © imago/panoramic 24.) Im Winter der Saison 2017/2018 zog Pierre-Emerick Aubameyang einen Schlussstrich unter seine Zeit in Dortmund und wechselte für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal. © imago 25.) Nochmal der Argentinier: Angel Di Maria wechselte 2015 für 63 Millionen Euro von Manchester United zu Paris Saint-Germain. © imago/panoramic

Wechselt Neymar zu Real Madrid?

Rund fünf Mal pro Partie wird Neymar laut Statistik in Frankreich pro Spiel gefoult. Während seiner Zeit beim FC Barcelona waren es nur rund drei Fouls pro Partie gegen ihn. Der Bericht besagt auch, dass es der Brasilianer satt haben soll, auf so schlechten Plätzen wie in Frankreich zu spielen. Auch von den langen Hotel-Aufenthalten vor Spielen sei er genervt.

In Spanien kursieren seit Tagen Spekulationen, Neymar könnte für eine Ablöse von 400 Millionen Euro zu Real Madrid wechseln. Real-Präsident Florentino Pérez hatte vor einiger Zeit mal darauf hingewiesen, dass der Brasilianer bei den Madrilenen eher den Titel eines Weltfußballers erhalten könne als bei PSG. Die Presse in Barcelona mischte derweil in der Gerüchteküche ebenfalls mit. Das Sportblatt Mundo Deportivo wusste zu berichten, Neymar bereue den Wechsel zu PSG und wolle zu Barça zurückkehren. Die Barça-Profis Ivan Rakitic und Philippe Coutinho erklärten, sie wären von einer Rückkehr des Brasilianers entzückt.

Vor dem Hintergrund dieser Welle von Gerüchten erinnerte die PSG-Führung mit ihrer Reise nach Brasilien, um den verletzten Neymar zu besuchen, nun deutlich, dass er in Paris unter Vertrag steht. Zudem bedarf eine konkrete Frage einer baldigen Klärung: Wann wird Neymar seine Reha in Brasilien beenden und nach Paris zurückkehren? Bei PSG gibt man die Hoffnung nicht auf, dass der Star in dieser Saison für den Klub noch zum Einsatz kommt. In Brasilien dagegen will man die Rückkehr Neymars nach Paris möglichst weit aufschieben, denn man legt Wert darauf, mit einem frischen Neymar zur WM nach Russland reisen zu können.

