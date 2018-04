NFL-Draft: Deutsches Talent Brown wird Footballstar

Der deutsch-amerikanische Footballspieler Equanimeous St. Brown ist am Finaltag des diesjährigen NFL Drafts ausgewählt worden. Die Green Bay Packers aus der amerikanischen Profi-Liga NFL sicherten sich am Samstag (Ortszeit) die Rechte an dem 21-jährigen Wide Receiver mit dem insgesamt 207. Pick in der sechsten Runde der alljährlichen Talentziehung. St. Brown, der die vergangenen drei Jahre am College für die University of Notre Dame spielte, könnte somit bereits in der kommenden Spielzeit Touchdown-Pässe von Quarterback Aaron Rodgers fangen.

"Ich möchte den Super Bowl gewinnen", sagte St. Brown vor dem Draft im Gespräch mit dem SPORTBUZZER. Er habe sich "körperlich und geistig bereit gefühlt", für die NFL. "So einfach ist das."