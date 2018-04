NFL-Draft: Deutsches Talent St. Brown nicht ausgewählt

Anzeige

Der deutsch-amerikanische Footballspieler Equanimeous St. Brown ist in der ersten Draft-Runde der NFL nicht ausgewählt worden. Der 21 Jahre alte Wide Receiver von der University of Notre Dame hat allerdings weiterhin Chancen, den Sprung in die Profiliga zu schaffen. In den kommenden Tagen stehen noch sechs weitere Draft-Runden auf der Tagesordnung. Die zweite und dritte Runde wird am Freitag abgehalten. Die Runden vier bis sieben gibt es dann am Samstag.

Die Top 10 der ersten Runde 1. Pick: Baker Mayfield (Quarterback) - Cleveland Browns © imago/Icon SMI 2. Pick: Saquon Barkley (Running Back) - New York Giants © imago/Icon SMI 3. Pick: Sam Darnold (Quarterback) - New York Jets (Trade mit Colts) © imago/Icon SMI 4. Pick: Denzel Ward (Cornerback) - Cleveland Browns (Trade mit Texans) © imago/Icon SMI 5. Pick: Bradley Chubb (Defensive End) - Denver Broncos © imago/Icon SMI 6. Pick: Quenton Nelson (Offensive Guard) - Indianapolis Colts (Trade mit Jets) © imago/Icon SMI 7. Pick: Josh Allen (Quarterback) - Buffalo Bills (Trade mit Buccaneers) © imago/Icon SMI 8. Pick: Roquan Smith (Linebacker) - Chicago Bears © imago/Icon SMI 9. Pick: Mike McGlinchey (Offensive Tackle) - San Francisco 49ers © imago/Icon SMI 10. Pick: Josh Rosen (Quarterback) - Arizona Cardinals (Trade mit Raiders) © imago/Icon SMI

Mit dem ersten Pick beim diesjährigen NFL-Draft haben die Cleveland Browns den College-Quarterback Baker Mayfield ausgewählt. Das schlechteste Team der vergangenen Spielzeit in der amerikanischen Football-Liga sicherte sich am Donnerstag (Ortszeit) in der ersten Runde der alljährlichen Talentziehung die Rechte an dem 23-jährigen Spielmacher, der letzte Saison für die University of Oklahoma spielte.

Die Picks 11 bis 32

11. Minkah Fitzpatrick (Safety) - Miami Dolphins

12. Vita Vea (Defensive Tackle) - Tampa Bay Buccaneers (Trade mit Bengals)

13. Da'Ron Payne (Defensive Tackle) - Washington Redskins

14. Marcus Davenport (Defensive End) - New Orleans Saints (Trade mit Packers)

15. Kolton Miller (Offensive Tackle) - Oakland Raiders (Trade mit Cardinals)

16. Tremaine Edmunds (Linebacker) - Buffalo Bills (Trade mit Seahawks)

17. Derwin James (Safety) - Los Angeles Chargers

18. Jaire Alexander (Cornerback) - Green Bay Packers (Trade mit Seahawks)

19. Leighton Vander Esch (Linebacker) - Dallas Cowboys

20. Frank Ragnow (Center) - Detroit Lions

21. Billy Price (Center) - Cincinnati Bengals (Trade mit Bills)

22. Rashaan Evans (Linebacker) - Tennessee Titans (Trade mit Chiefs)

23. Isaiah Wynn (Offensive Tackle) - New England Patriots (Trade mit Rams)

24. D.J. Moore (Wide Receiver) - Carolina Panthers

25. Hayden Hurst (Tight End) - Baltimore Ravens (Trade mit Titans)

26. Calvin Ridley (Wide Receiver) - Atlanta Falcons

27. Rashaad Penny (Running Back) - Seattle Seahawks (Trade mit Saints)

28. Terrell Edmunds (Safety) - Pittsburgh Steelers

29. Taven Bryan (Defensive Tackle) - Jacksonville Jaguars

30. Mike Hughes (Cornerback) - Minnesota Vikings

31. Sony Michel (Running Back) - New England Patriots

32. Lamar Jackson (Quarterback) - Baltimore Ravens (Trade mit Eagles)

