NFL-Playoffs stehen fest: Super-Bowl-Sieger Philadelphia Eagles löst Ticket mit Schützenhilfe

Geschafft! Die Philadelphia Eagles aus der amerikanischen Football-Liga NFL haben sich am letzten Vorrundenspieltag für die bevorstehenden Playoffs qualifiziert. Der Titelverteidiger gewann am Sonntag (Ortszeit) bei den Washington Redskins klar 24:0 (10:0). Quarterback Nick Foles warf zwei Touchdown-Pässe. Wahnsinn: Mit 25 gefangenen Pässen am Stück konnte der 29-jährige Spielmacher zudem den NFL-Rekord für die meisten gefangenen Passversuche in Folge einstellen. Der Super-Bowl-Held wurde jedoch wegen Schmerzen im vierten Viertel ausgewechselt.

Der Sieg allein reichte den Eagles allerdings nicht, um den letzten verbleibenden Platz für die K.o.-Runde in der National Football Conference (NFC) zu ergattern. Das Team benötigte darüber hinaus die Schützenhilfe der Chicago Bears - und auf die war aus Eagles-Sicht Verlass. Die Bears konnten sich mit 24:10 (13:3) gegen die Minnesota Vikings durchsetzen und sicherten Philadelphia damit die Playoff-Teilnahme. Dadurch kommt es in den Wild Card Games Anfang Januar zum direkten Aufeinandertreffen zwischen Chicago und Philadelphia.

Ravens erstmals seit 2014 wieder in den Playoffs

Ebenso wie die Eagles haben auch die Baltimore Ravens die NFL-Endrunde erreicht - und das zum ersten Mal seit 2014 wieder. Die Super-Bowl-Gewinner aus dem Jahr 2013 besiegten die Cleveland Browns 26:24 (20:7). Cleveland-Quarterback Baker Mayfield stellte mit 27 Touchdown-Pässen in seiner Rookie-Saison einen neuen NFL-Rekord auf! Gegen die Ravens verbuchte der 23-Jährige drei Touchdowns.

Patriots siegen deutlich

Quarterback-Jungstar Patrick Mahomes warf beim 35:3 (21:3)-Heimerfolg seiner Kansas City Chiefs gegen die Oakland Raiders den 50. Touchdown-Pass der laufenden Saison. Der 23-Jährige ist nach Tom Brady (50 Touchdowns im Jahr 2007) und Peyton Manning (55 im Jahr 2013) erst der dritte Spieler der NFL-Geschichte, der diese Marke erreichen konnte.

Brady und die New England Patriots beendeten die Vorrunden mit einem deutlich 38:3 (21:3) gegen die New York Jets. Der 41-Jährige warf vier Touchdown-Pässe. Die Indianapolis Colts sicherten sich mit einem 33:17 (17:10)-Erfolg bei den Tennessee Titans den letzten verbleibenden Playoff-Platz in der American Football Conference (AFC).

Alle Spiele der NFL-Playoffs im Überblick

Die Vorrunde ist nun zu Ende, die Wild Card Games stehen an. Hier findet ihr die Paarungen und Termine im Überblick: NFC Philadelphia Eagles - Chicago Bears (6. Januar, 22.40 Uhr MEZ)

Seattle Seahawks - Dallas Cowboys (6. Januar, 2.15 Uhr MEZ) AFC Indianapolis Colts - Houston Texans (5. Januar, 22.35 Uhr MEZ)

Los Angeles Chargers - Baltimore Ravens (6. Januar, 19.05 Uhr MEZ) Bereits für die Divisional Playoffs qualifiziert sind die New Orleans Saints und Los Angeles Rams in der NFC sowie die Kansas City Chiefs und die New England Patriots in der AFC.

