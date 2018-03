"Die Kluft darf nicht größer werden": NFV-Präsident Günter Distelrath im großen Interview 

Herr Distelrath, wie gefallen Ihnen eigentlich die Montagsspiele in der Bundesliga?

Für die Fans habe ich Verständnis, wenn sie sagen, dass es bei Auswärtsspielen schwierig für sie wird. Aber es gibt auch eine sportliche Seite: Für die Vereine, die am Donnerstag in der Europa League im Einsatz sind, ist es natürlich hart, dann am Samstag oder Sonntag direkt wieder zu spielen. Da muss man einerseits an die geschlossenen Verträge denken, aber auch an den Amateurspielplan, mit dem die Montagsspiele ja eben nicht kollidieren. Und dann gibt es noch die TV-Sender, die viel Geld für die Übertragung bezahlen. Grundsätzlich vermisse ich in dieser Diskussion aber auch ein bisschen die Verhältnismäßigkeit: Es sind bis jetzt nur fünf Montagsspiele pro Saison – und mehr werden es ja nicht. Es gibt diesbezüglich klare Aussagen vom DFB.

Dennoch: Entfremdet sich der Profisport zu sehr vom Amateursport, tragen solche Verträge nicht dazu bei, dass diese Kluft noch größer wird?

Ich bin mir nicht sicher, ob diese Kluft wirklich so groß ist, wie sie manchmal öffentlich dargestellt wird. Auf jeden Fall ist es aber unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass sie nicht größer wird. Dennoch sollte man sich in diesem Zusammenhang auch mal die Mühe machen und schauen, woher die finanzielle Unterstützung für die Landesverbände und damit auch die Basis kommt. Das macht der DFB möglich, der einerseits die Nationalmannschaft vermarkten kann und andererseits den Grundlagenvertrag mit der DFL ausgehandelt hat. Nur so sind der DFB und seine Landesverbände in der Lage, pro Jahr 120 Millionen Euro in den Amateurfußball zu geben. Der Grundlagenvertrag ist etwas Einzigartiges und wir werden darum auch international beneidet, wenn wir die Thematik mal aus der Sicht der Amateure betrachten, die nun mal das Herzstück des deutschen Fußballs sind.

Ein Kommunikationsfehler also, wenn sich die Spieler in der Kreisliga oder Bezirksliga darüber aufregen, dass die Profispiele sonntags auf nachmittags verlegt werden und sie selbst nicht mehr im Fokus stehen?

Das ist wie bei fast allen Dingen im Leben. Man kann sich die schlechten Dinge herauspicken, auch beim Grundlagenvertrag, der eben auch die Sonntags- und Montagsspiele regelt. Aber alles Positive, was der Vertrag ebenso beinhaltet bietet, wird dann einfach unter den Teppich gekehrt. Es liegt sicher auch an der Kommunikation und Transparenz gegenüber der Basis. In den Dialogen mit den Vereinen stelle ich jedenfalls fest, dass viele etwas beklagen, was so gar nicht vorhanden ist. Ich finde es dann wichtig zuzuhören und herauszufinden, was die Vereine wirklich bedrückt. Man darf nicht verkennen: 90% unserer Spieler sind in den Kreisklassen oder Kreisligen beheimatet. Wir werden mit ihnen in den Dialog treten, auch ich persönlich.

Sie verfolgen einen Masterplan. Gewähren Sie uns da weitere Einblicke. Also Dialog, Kommunikation - was gehört noch dazu?

Der DFB-Masterplan behandelt aufgrund verschiedenster Veränderungen in unserer Gesellschaft diverse Themen, unter anderem die demografische Entwicklung, deren Auswirkungen regional teilweise immer noch unterschätzt werden. Es geht darin auch um das Thema Spielbetrieb, das die Kernaufgaben eines Verbandes ist. Weiterhin das Thema Futsal, also Hallenfußball in der international einheitlichen FIFA-Variante, und natürlich das Thema Digitalisierung mit Blick auf die Erleichterung der Vereine durch DFB.net und weitere Onlinemodule, ohne die es gar nicht mehr gehen würde. Und schlussendlich beinhaltet der Masterplan einen noch besseren Vereinsservice sowie die Nachwuchsgenerierung. Wie bekommen wir junge Leute in den Trainerbereich? Und wie können wir neue Schiedsrichter gewinnen? Es geht uns darum, den Amateursport in eine gute und sichere Zukunft zu führen.

Sie haben sich den NFV in den letzten Monaten sehr genau angeschaut. In welchem Status haben Sie den NFV denn vorgefunden?

In einem sehr guten Status. Karl Rothmund, der 27 Jahre als Direktor und Präsident aktiv war, hat mir mit der Mannschaft vor Ort ein wohl bestelltes Haus hinterlassen. Die Prozesse will ich nun weiterentwickeln und eigene Ideen einbringen. Und momentan horche ich überall herein und frage nach, wie der Stand ist und ob es Dinge gibt, die anders gemacht werden sollten. Ziel ist es, unsere Kreise mehr zu unterstützen, damit sie dadurch wiederum die Vereine entlasten können.