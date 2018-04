"Nicht amtsmüde" - Die Gründe für das Wenger-Aus beim FC Arsenal 

Nach dem 4:1-Sieg der Gunners gegen West Ham United hat der 68-jährige Trainer über das Ende seiner Arsenal-Zeit gesprochen. "Ich glaube, dass der Klub in der ganzen Welt respektiert wird, viel mehr als in England. Die Fans geben für mich aber nicht das Bild von Einheit ab, das ich mir in der ganzen Welt wünsche. Und das ist schmerzhaft", erläuterte der scheidende Coach gegenüber den Medien. Offenbar möchte Wenger die Fans mit seinem Abschied wieder vereinen. In den letzten Jahren hatte es vor allem von Seiten der Anhänger immer wieder heftige Kritik in Richtung des Trainers gegeben, auch weil zuletzt die ganz großen Erfolge ausblieben. Letztmalig konnte Arsenal 2004 die englische Meisterschaft feiern.