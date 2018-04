"Nicht ärgern Pep, es ist erst Halbzeit": Die englischen Pressestimmen zum Liverpool-Sieg gegen Manchester City  

So titelt die englische Presse nach dem Liverpool-Sieg gegen Manchester City! © imago/Colorsport

"Anfield-Hinterhalt! Liverpool zerstört City in der ersten Halbzeit und bittet um Entschuldigung, weil Fans den Bus der Gäste angriffen." © The Times

"City kann nicht abstreiten, dass Trainer Pep Guardiola einen grauenhaften taktischen Fehler gemacht hat, indem er Ilkay Gündogan starten ließ, der vollkommen überfordert war und an eine Feder in einer Windmaschine erinnerte. Gündogan in einem 4-2-3-1 aufzustellen und den in guter Form befindlichen Sterling draußen zu lassen, war ein Akt der Furcht von Guardiola." © The Times

"Der Druck von Anfield knackst Guardiolas Streben nach Großartigkeit an. Er sagte, dass seine Mannschaft „mit großem Charakter“ gespielt hätte, „abgesehen von zehn, 15 Minuten in der ersten Halbzeit“. Aber sie verlor nicht nur ein bisschen die Kontrolle. Sie verlor komplett die Ordnung, überwältigt davon, was in diesem Irrenhaus mit ihnen passierte." © The Times

"Zerschmettert! Pep tobt, weil Rowdys Citys Mannschaftsbus attackieren." © Sun

"Die Leviten gelesen. Im Mannschaftsbus eingeschüchtert, von einem Lärm wie beim Heavy Metal taub gemacht und auf dem Rasen zur Unterwerfung gezwungen. Pep Guardiolas Manchester City, das in dieser Saison eine der größten Mannschaften im englischen Fußball werden will, wurde von einem brillanten Liverpool gedemütigt. Nach dieser Klatsche muss die Mannschaft ein Comeback schaffen, das fast so unwahrscheinlich ist wie Barcelonas Rückkehr nach einem 0:4 gegen Paris in der vergangenen Saison. Liverpool kann von einem achten Finale und einem sechsten Titel im Europapokal träumen." © Sun

Demontage! Salah bringt die wilden Reds beim spektakulären Sieg gegen City auf Kurs. © Guardian

"Liverpool räumte City mit einem Überraschungsangriff in der ersten Halbzeit aus dem Weg und geht mit einer so guten Ausgangslage in das Rückspiel, dass es schwer vorstellbar ist, wie sich Pep Guardiolas Mannschaft retten will. Klopp wird sicher darauf verweisen, dass seine Mannschaft in dieser Saison schon 0:5 im Etihad-Stadion verloren hat. Trotzdem wäre für City ein großer Akt der Befreiungskunst nötig, um mit dieser Ausgangslage noch zurück zu kommen." © Guardian

"Keine Sorge, Pep, es ist erst Halbzeit! Die Blauen brauchen ein brillantes Ergebnis zum Champions-League-Rückspiel." © Manchester Evening News