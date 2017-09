Nicht nur 96 hat einen Traumstart hingelegt: Auch Martin Harnik trifft und trifft und trifft

Instinktiv zu handeln, das hat sich für Martin Harnik schon oft bezahlt gemacht. Nicht nur auf dem Platz, wenn der Stürmer von Hannover 96 wie in den vergangenen beiden Spielen gegen den VfL Wolfsburg und den Hamburger SV zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und sich dafür jeweils als Torschütze feiern lassen konnte. Auch als es vor gut einem Jahr um seine sportliche Zukunft ging, ließ den Österreicher sein Instinkt nicht im Stich.

Denn seine Mitspieler wissen, was sie an ihrem Torjäger haben. Den angedeuteten Kniefall vor Harnik von Kapitän Philipp Tschauner nach dem 2:0 gegen den HSV nahmen zwar alle mit Humor. Dennoch macht diese Geste ein bisschen auch die besondere Stellung deutlich, die der Österreicher aufgrund seiner Leistungen im 96-Team besitzt. Bereits seine 17 Tore in der 2. Liga waren ein Garant für den Aufstieg der Roten.

​"Stehe da, wo ich stehen muss"

„Zurzeit stehe ich da, wo ich stehen muss. Wir haben das Glück auf unserer Seite. Aber das Glück haben wir uns mal wieder erarbeitet“, sagte der 96-Profi nach dem Spiel gegen Hamburg, in dem er die Roten mit einem Stocher-Tor aus kurzer Distanz in Führung gebracht hatte. Auch beim 1:1 in Wolfsburg stand der 30-Jährige da, wo ein Stürmer stehen muss und beförderte den Ball mit der Hacke zum Ausgleich ins Tor. „Martin steht halt auch passend und hat ein Näschen für die Situationen“, lobt Trainer André Breitenreiter seinen Angreifer.

Drei Tore in vier Ligaspielen, dazu sein Doppelpack im Pokal in Bonn: Nicht nur 96 hat einen Traumstart hingelegt, auch Harnik. Und auch dank Harnik „Ich bin weder mit einem meiner Teams, noch persönlich selber so gut in eine Saison gestartet. Ich profitiere einfach vom Kollektiv und habe dann auch das Glück, an der richtigen Stelle zu stehen wie beim 1:0 gegen den HSV. Wir haben immer einen super Matchplan und stellen um, wenn der mal nicht so gut gelingt“, sagt der Österreicher.