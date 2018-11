Nach Nichtnominierung für DFB-Kader: Jetzt spricht Jerome Boateng - "Danke an den Bundestrainer!"

Die deutsche Nationalmannschaft wird ohne Jerome Boateng in die Spiele gegen Russland und die Niederlande gehen. Der Bayern-Verteidiger wurde von Bundestrainer Joachim Löw nicht für die Partien am 15. November in Leipzig (Russland) und dem 19. November in Gelsenkirchen (Niederlande) nominiert.

Inzwischen hat sich der Weltmeister zu seiner Nicht-Nominierung geäußert. "Nach einem sehr guten und vertrauensvollen Gespräch mit dem Bundestrainer sind wir so verblieben, dass ich nach einem anstrengenden Jahr für die beiden anstehenden Länderspiele eine Pause bekomme, um in München weiter an meiner Fitness zu arbeiten", twitterte Boateng am Freitagmittag.