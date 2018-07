"Gewisse Erwartungshaltung": Füllkrug-Berater pokert mit 96-Verantwortlichen 

Niclas Füllkrug hat spätestens in der vergangenen Bundesliga-Saison bewiesen, wie wertvoll er für Hannover 96 ist. Gladbach-Coach Dieter Hecking buhlte um ihn, die "Fohlen" warteten letztlich mit einer 16-Millionen-Offerte auf, die samt Nachschlägen die 20 Millionen angekratzt hätte. Der in Ricklingen geborene "Fülle" ballerte sich mit 14 Toren in den Fokus und sicherte den Niedersachsen den Klassenerhalt.

Hannover 96 wird am heutigen Montag in Klagenfurt landen und sich dann in Velden auf die Saison vorbereiten. Im Trainingslager am Wörthersee wird es aber nicht nur um Fußball gehen, sondern auch um Vertragsgespräche. Manager Horst Heldt wird sich mit Füllkrug-Berater Gunther Neuhaus zusammensetzen. Der Poker um den Knipser geht in die nächste Runde!

Füllkrug will, aber die Ansprüche sind höher

Wie Neuhaus der Bild mitteilte, ist die Füllkrug-Partei gesprächsbereit - und ebenso anspruchsvoll: "Wir stehen einem neuen Vertrag offen gegenüber. Aber wir haben auch eine gewisse Erwartungshaltung, nachdem 96 ein Angebot eines anderen Klubs in zweistelliger Millionen-Höhe abgelehnt hat."

Nun steht Heldt, der die Ausgaben für Personalkosten auf Ansage von Klub-Präsident Martin Kind senken sollte, vor einem schwierigen Spagat. Fakt ist: Füllkrug will man mit aller Macht halten. Jetzt wird sich zeigen, ob die These von Christian Schulz - "Fülle weiß schon, was er an 96 hat" - auch künftig der Wahrheit entsprechen wird. Der 96-Manager selbst stellte in einer Pressemitteilung im Juni 2018 klar, wie groß der Wert des Stürmers für den Bundesligisten ist:

"Wir haben Niclas aufgezeigt, dass er ein wichtiger Baustein für die Zukunft von Hannover 96 ist. Für die weitere Entwicklung der Mannschaft ist er in unseren Augen von großer Bedeutung – als Hannoveraner und mit seiner Identifikation für die Stadt geht sein Wert für den Verein weit über das Sportliche hinaus."

mcb