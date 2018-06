Niclas Füllkrug bleibt bei Hannover 96: "Die Reise ist noch nicht zu Ende"

Es ist beschlossene Sache: Niclas Füllkrug bleibt bei Hannover 96. Die letzten Wochen deutete sich ein Wechsel zu Borussia Mönchengladbach an. Das letzte Angebot für den 96-Stürmer lag bei 17 Millionen Euro, die auf 20 Millionen hätten steigen können. Trainer André Breitenreiter und Manager Horst Heldt waren auf der Ferieninsel Mallorca und haben letzte Planungen zum Kader besprochen. Thema war auch der Verkauf von Niclas Füllkrug. Am Freitag sollten die beiden Alternativen bei Klubchef Martin Kind vorlegen, die einen Verkauf möglich machen würden. Dazu wird es aber jetzt doch nicht kommen.

Füllkrug ist eine Identifikationsfigur

"Niclas hat eine tolle Saison mit 14 Bundesliga-Toren gespielt – das weckt natürlich Begehrlichkeiten anderer Vereine. Es ist vollkommen in Ordnung, sich mit solchen Angeboten auseinanderzusetzen", erklärt Manager Horst Heldt in einer Pressemitteilung. "Wir haben Niclas aufgezeigt, dass er ein wichtiger Baustein für die Zukunft von Hannover 96 ist. Für die weitere Entwicklung der Mannschaft ist er in unseren Augen von großer Bedeutung – als Hannoveraner und mit seiner Identifikation für die Stadt geht sein Wert für den Verein weit über das Sportliche hinaus. In den nächsten Wochen und Monaten wollen wir mit Niclas besprechen, wie wir die gemeinsame Zukunft gestalten wollen.“