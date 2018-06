Gladbach geht für 96-Stürmer Füllkrug an die 20-Millionen-Grenze – Wechsel rückt näher

Ganz im Gegenteil. Neue Bewegung kommt in den Füllkrug-Fall. Vieles hängt bei den 96-Planungen an der Frage, ob der Stürmer nun den Verein verlässt oder nicht – und das ist und bleibt eine Frage des Preises.

Vier Angebote hat Gladbach bereits abgegeben. Erst 10, dann 11, dann 13 und zuletzt 15 Millionen Euro. Dazu bot Manager Max Eberl Nachschläge, falls Füllkrug den Club nach Europa schießen sollte.

Füllkrug: Gladbach erhöht Angebot

96-Chef Martin Kind war das noch zu wenig – und tatsächlich scheint er gut gepokert zu haben. Nach Sportbuzzer-Infos will Gladbach jetzt noch mal was draufpacken und an die 20-Millionen-Grenze herankommen. Dann wird 96 kaum mehr Nein sagen können – es öffnet sich dann eine Lücke für Füllkrug, er würde wohl wechseln dürfen.