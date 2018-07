Niclas Füllkrug im Interview: Bei "18 Millionen auf dem Tisch war ich selbst gespannt"

96-Stürmer Niclas Füllkrug (25) schoss 14 Tore in der abgelaufenen Saison, das weckt Begehrlichkeiten: Gladbach bot in der Sommerpause 18 Millionen Euro für den Ricklinger Jungen. Der Flirt war heiß, Füllkrug offen für einen Wechsel – doch er bleibt in Hannover. Im Trainingslager stellt er sich dem großen Zukunftsinterview.

Wären Sie gerade lieber in Gladbach?

Jeder weiß, dass ich glücklich in Hannover bin. Aber natürlich will ich nicht abstreiten, dass ich mit Gladbach gesprochen habe. Es ein besonderer Verein. Die Verantwortlichen haben sich große Gedanken gemacht, welche Spieler sie verpflichten wollen, und sie wollten mich als Rekordtransfer. Da habe ich mir gedacht: Komm, ins Gespräch muss du mal gehen. Die Gespräche waren sehr angenehm, aber ich hatte auch gute Gespräche in Hannover. Dass es schwer gewesen wäre, aus Hannover wegzugehen, war klar für mich. Aber dazu kommt es nicht. Ich glaube auch, ich habe mich in jeder Situation korrekt verhalten, die 96-Verantwortlichen waren über alles informiert. Jetzt bin ich hier und möchte versuchen, was in die Hand zu nehmen. Ich bin glücklich, wie es gekommen ist, und ich bin glücklich, weil ich Gewissheit habe. Es war schon eine etwas belastende Zeit.

Wie lief Ihr Denkprozess nach dem Angebot?

Natürlich versucht man, sich alle Konstellationen einmal durch den Kopf gehen zu lassen. Damit man einfach weiß, auf was man vorbereitet sein sollte. Als ich gehört habe, dass ein Verein 18 Millionen auf den Tisch legen will für mich, war ich selbst gespannt, wie das weitergeht. Am Ende hatten wir das Gespräch mit den Verantwortlichen in Hannover und haben entschieden, dass ich bleibe. Es ist auch eine große Wertschätzung von 96, mich bei so einem Angebot nicht ziehen zu lassen. Das heißt, sie sehen noch mehr Potenzial in mir.

Wie liefen die Gespräche genau mit Gladbachs Entscheidern, Manager Max Eberl und Trainer Dieter Hecking?

Gladbach hat sich enorm bemüht, die Gespräche waren sehr gut. Die beiden sind gute Typen und das hat mir alles imponiert. Und so ein Interesse gibt auch Selbstvertrauen. Gladbach war auch nicht der einzige Club, der angefragt hat. In England hätte ich viel mehr verdienen können. Aber wir haben eben aus guten Gründen zusammen in Hannover die Entscheidung getroffen, dass ich bleibe. Ich bin glücklich und gebe Vollgas.

Sie wären ja nicht der erste Leistungsträger gewesen, der geht ...

Ich hoffe natürlich auch, dass diese Entscheidung von uns jetzt vielleicht ein Zeichen ist – in Richtung der 96-Fans und vielleicht auch in Richtung möglicher Zugänge. Dass einige Leistungsträger den Verein verlassen haben, war für die Fans und die Außenstehenden sicherlich nicht einfach. Ich hoffe, dass mein Verbleib vielleicht ein doppelt gutes Zeichen sein kann.