Niclas Füllkrug im XXL-Interview: "Wenn man zehn Tore hat, will man natürlich mehr" (Teil 1)

Niclas Füllkrug, das Hinspiel in Augsburg war für Sie der Startschuss in eine erfolgreiche Torjäger-Saison. Welche Erinnerungen haben Sie an das Spiel?

Die schönste Erinnerung ist die an mein erstes Bundesligator für 96. Der Doppelpack hat mich als Torschützen in die Spur gebracht. Ich hoffe allerdings, dass wir es in der ersten Halbzeit am Sonnabend besser machen als damals in der ersten Hälfte in Augsburg. Nicht, dass wir wieder so viel zittern müssen.

Sie haben es mit Ihren Toren nach der Einwechslung zum 2:1-Sieg geschafft, den Altkanzler und 96-Aufsichtsratschef Schröder auf der Tribüne zum Ausflippen zu bringen ...

Ich glaube, jeder 96er hat sich darüber gefreut. Es war ja eigentlich kein gutes Spiel von uns, aber wir haben das noch gedreht. Das Spiel zu gewinnen, war Gold wert in einer Phase, in der wir mehrere Spiele in Folge nicht gewonnen hatten.

96 hat jetzt wieder genauso wenig gepunktet vor dem Augsburg-Spiel wie in der Hinrunde. Die Mannschaft hatte auch kaum Torchancen. Woran hapert es zurzeit?

Wir müssen wieder griffiger und aggressiver werden, mutiger spielen und mehr Aktionen nach vorne schaffen. Es stimmt, in den letzten Spielen hatten wir offensiv zu wenige Aktionen. Da müssen wir zulegen. Wenn wir dann aber wieder das eine oder andere Tor schießen, sind wir defensiv so gut aufgestellt, dass wir das Spiel gewinnen.