Hannover 96: Niclas Füllkrug kritisiert Ego-Trip von Jonathas 

Ein bisschen Verständnis hatten die Kollegen und der 96-Trainer für Jonathas. Er ist ja Stürmer, die wollen Tore machen. Die Nachsicht fiel leichter nach einem 2:1, in dem schon Jonathas das Siegtor hätte machen müssen. In der 82. Minute hatte der Neun-Millionen-Stürmer einen Ego-Trip gefahren, war nach Pass von Marvin Bakalorz allein auf Torwart Marwin Hitz zugerannt. Statt zum freien Niclas Füllkrug zu passen, schob Jonathas den Ball an die Torwart-Brust. „Keine Frage, der muss rein“, sagte André Breitenreiter.

Oder rüber zum völlig freien Füllkrug. Der Doppeltorschütze selbst wollte nicht so recht raus mit der Sprache und „besser nix sagen“ zum krummen Solo des Kollegen. Etwas sagte er dann doch: „Da müssen wir mannschaftsdienlich sein, ganz klar. Natürlich will ein Stürmer Tore schießen, aber da darf man nicht zu egoistisch sein. Das hat uns auch immer ausgezeichnet, dass wir mannschaftsdienlich sind und sich jeder in den Hintergrund stellt dafür, dass die Mannschaft Erfolg hat.“