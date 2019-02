96-Stürmer Müller blickt auf Frankfurt: "Eine Scheiß-egal-Mentalität bringt uns weiter"

Ich habe mir das Hinspiel angeschaut. Ich wünsche mir, dass die Eintracht eine Runde weiterkommt, am Sonntag ist es dann ein neues Spiel. Ich war ja in der Hinrunde noch dabei, deshalb kann ich sagen, es hat der Mannschaft nichts ausgemacht, im Donnerstag-Sonntag-Rhythmus zu spielen. Frankfurt hat so viel Qualität, dass sie die Belastung auffangen.

Im Hinspiel verlor Hannover 96 in Frankfurt mit 4:1 - Florent Muslija schoss den Ehrentreffer. Im Rückspiel tippen die Sportbuzzer-Leser wieder auf einen Sieg der Frankfurter knapp (36,1 Prozent). 34,1 Prozent können sich ein unentschieden vorstellen - an einen Sieg glauben die wenigsten (29,8 Prozent). ©

... die Bedeutung der Psyche:

Wenn man Misserfolge hat, klemmt’s häufig im Kopf. Aber wir tun gut daran zu sagen – okay, wir haben jetzt nichts mehr zu verlieren. Stand jetzt stehen wir auf einem Platz, auf dem man am Saisonende absteigt. Viel schlimmer wäre es doch, am 34. Spieltag zu merken, hätte ich doch bloß. Wir sollten uns vornehmen, den Kopf auszuschalten. Den Plan fürs Spiel schon im Kopf haben, aber nicht so viel nachdenken und einfach mal machen. Eine Scheiß-egal-Mentalität bringt uns im Moment weiter. Wenn es dann wieder besser läuft, können wir den Kopf wieder einschalten.

... den Sinn von Mannschaftsabenden:

Wir sehen uns sowieso jeden Tag beim Training, da muss man nicht noch abends zusammen Champions League gucken. Dann ist es auch gut, wenn man mal zu Hause allein auf dem Sofa sitzen kann.