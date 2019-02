Müllers Erfahrung nährt Hoffnung: "Das fühlt sich besser an, als wenn du Zehnter wirst"

Eintracht Frankfurt-Leihgabe Nicolai Müller über...

... den Lerneffekt in der Hamburger Zeit:

Was ich dabei gelernt habe, ist, dass immer etwas möglich ist. Unter Trainer Markus Gisdol hatten wir zwei Punkte nach zehn Spielen und haben es trotzdem geschafft. Ich weiß, wie man sich fühlt, aber es geht immer was. Wenn ich auf die Tabelle schaue, ist unser Abstand auch nicht so groß, und es gibt ja immer noch die Relegation. Es sind noch genügend Spiele.

... das Leben im HSV-Abstiegskampf:

Es war auch beim HSV nicht so, dass ich am Boden zerstört war. Das bin ich jetzt auch nicht. Ich bin gerne hier und freue mich auf Sonntag. Damals mit dem HSV gegen Wolfsburg ein Abstiegsfinale zu haben und das zu gewinnen, das fühlt sich besser an, als wenn du Zehnter wirst.