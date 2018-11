Niederlage in Leipzig: Tschertschessow irritiert von deutschem Tempo und russischem Flitzer

Leipzig. Die größte Aufmerksamkeit in der zweiten Halbzeit des Länderspiels zwischen der DFB-Elf und Russland erregte kurz vor dem Abpfiff ein Flitzer mit russischer Fahne. Die Security im Leipziger Stadion reagierte am Donnerstagabend so langsam, wie die Abwehr der Sbornaja in der ersten Halbzeit auf die deutschen Angriffe, aus denen bereits die Treffer zum 3:0-Endstand resultierten.

Fast komplett neue Startelf

Mehr als 25 Jahre nach dem 3:3 als Torhüter von Dynamo Dresden gegen den VfB Leipzig im Zentralstadion, kassierte Tschertschessow also diesmal als Trainer drei Gegentore der DFB-Elf. „In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut vorbereitet, auf das Tempo der deutschen Mannschaft. Obwohl wir das vorher besprochen haben. Natürlich haben wir viele neue Spieler, sie müssen erstmals zusammenrücken“, sagte Tschertschessow, in dessen Startelf nur ein Kicker des WM-Viertelfinals im Sommer gegen Kroatien stand.

Die russische Fußballnationalmannschaft bleibt noch bis Sonntag in Leipzig, bereitet sich ab Freitag auf dem Gelände der Sportschule des Sächsischen Fußball-Verbandes in Abtnaundorf auf das nächste Nations-League-Spiel vor. „In Moskau sind minus zehn Grad. Hier lässt es sich besser trainieren“, meint Tschertschessow zum längeren Aufenthalt in der Messestadt und vor der Partie am Dienstag in Stockholm gegen Schweden.