Leroy Sané schockt Ex-Klub Schalke 04 - ManCity dreht irres Spiel gegen S04

Damit haben wohl nur wenige gerechnet! Der FC Schalke 04, der Tabellen-14. der Bundesliga, hat sich im Hinspiel des Achtelfinals der Champions League mit einer wahren Herkules-Leistung lange Zeit gegen Manchester City tapfer geschlagen - aber doch am Ende mit 2:3 verloren. Und das auf kuriose Art und Weise. Zunächst patzte Schalke-Keeper Ralf Fährmann kolossal und verursachte in der 18. Minute mit einem Fehlpass das 0:1 durch Sergio Agüreo. Dann schlug die Stunde der Elfmeter: S04-Profi Nabil Bentaleb traf gleich doppelt vom Punkt und brachte die Hausherren aus Gelsenkirchen mit einer 2:1-Führung in die Pause. Schalke brachte den Sieg aber nicht über die Zeit: Leroy Sané traf per Traum-Freistoß zum 2:2-Ausgleich in der 85. Minute - Raheem Sterling sorgte in der 90. Minute für den Schalke-K.o.. Und das trotz Unterzahl: Nicolas Otemendi sah in der 68. Minute die Gelb-Rote Karte.

Schalke malocht, aber vergebens - Guardiola adelt Sané

"Das ist sehr bitter. Der Stachel sitzt natürlich tief. Dass Leroy das 2:2 macht, schmerzt natürlich sehr", sagte ein enttäuschter Schalker Daniel Caligiuri nach der Partie bei DAZN. "Wenn man ein Mann mehr hat gegen Manchester City hast du natürlich mehr Ballbesitz. Das hätten wir nutzen müssen." Schalke-Trainer Domenico Tedesco sagte: "Natürlich ist die Enttäuschung da. Die Jungs haben von Anfang an Gas gegeben." lTorschütze Leroy Sané fand lobende Worte für Schalke: "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben nicht gut gespielt. Tedesco hat sie sehr gut eingestellt. Sie haben uns fast keine Chancen gelassen." Manchester-Trainer Pep Guardiola adelte Sané dagegen überschwänglich: "Das Tor ist unglaublich. Er trainiert am Tag so oft. Am Ende des Wettbewerbs macht die Qualität den Unterschied. Leroy war unglaublich."

Schalke 04 hat mit der 2:3-Niederlage eine zunächst gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 12. März in Manchester verspielt. Premier-League-Tabellenführer ManCity um die deutschen Superstars Ilkay Gündogan und dem in der zweiten Halbzeit eingewechselten Leroy Sané muss sich allerdings trotzdem deutlich steigern - und Trainer Guardiola muss ein Mittel finden, um die Abwehr der Schalker Malocher zu knacken. Das ist ihnen bei S04 nur in der Schlussphase wirklich gelungen. "Wir sind nicht gut ins Spiel gekommen, haben nicht gut gespielt. Tedesco hat sie sehr gut eingestellt. Sie haben uns fast keine Chancen gelassen", sagte Leroy Sané.