Niedersachsen statt Andalusien: 96 bleibt im Winter definitiv in Hannover

19. November: Werder Bremen (auswärts) Werders Marktwert: Mit 74 Millionen Euro ist die Mannschaft 20 Millionen Euro mehr wert als das 96-Team. Topstar ist Ex-Nationalspieler Max Kruse (Martwert zwölf Millionen Euro). Der Stürmer kommt nach langer Verletzungspause gerade in Schwung. Form: Viel schlechter kann es nicht mehr werden. Werder hat als Vorletzter in elf Spielen nur fünf Punkte gesammelt und dabei nur vier Tore erzielt. In Frankfurt war beim 1:2 leicht aufsteigende Form zu erkennen. Trainer: Nachwuchs-Coach Florian Kohfeldt wurde von Manager Frank Baumann als absolute Notlösung geoutet. Er lässt Werder offensiver spielen. 96 wird sein zweites Spiel als Profitrainer. Prognose: Ein Punkt wäre fast schon zu wenig. © imago/osnapix