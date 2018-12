Niki Lauda: Formel-1-Legende spricht über Lungen-OP und Comeback

Auch wenn er zugibt: „Ich muss ehrlich sein: Nein, ich habe nie Angst gehabt. Denn ich war in den Händen von Fachleuten. Ich wusste, dass es hart sein würde, sehr hart. In solchen Situationen kann man nur eins tun: kämpfen. Ich habe es jeden Augenblick getan und tue es noch.”

Bereits Ende November hatte sich Lauda an seine Fans gewandt. In einer Videobotschaft sprach er über die schweren letzten Wochen. "Wie ihr alle wisst, hatte ich eine harte Zeit in Sachen Gesundheit. Die Unterstützung, die ich auf meinem Weg von Euch allen erhalten habe, war einfach unglaublich. Ich war schneller aus dem Bett, weil ich mich in einer großen, starken Familie zuhause gefühlt habe", sagte der 69-Jährige vor dem Großen Preis von Abu Dhabi, dem letzten Rennen der Formel-1-Saison, auf englisch. Der letzte Termin der alten Saison kommt für den Altmeister noch zu früh.

Nun möchte Lauda bald wieder zurückkehren an die Rennstrecken dieser Welt. Ein möglicher Termin dafür wäre der Formel-1-Saison.Auftakt in Melbourne (Australien) am 17. März 2019.