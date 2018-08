Klinik vermeldet weitere Fortschritte bei Niki Lauda: "Alle Organe funktionieren gut"

Auch 1989 war McLaren mit seinen Fahrern das dominante Team. In diesem Jahr setzte sich Alain Prost mit 16 Punkten vor Teamkollege Senna (im Bild in selbiger Reihenfolge) durch. Zwischen den beiden entwickelte sich ein öffentlicher Konflikt, der in einem Crash beim vorletzten Rennen der Saison in Japan gipfelte, was die Überlegenheit der beiden aber nicht mehr gefährdete. Die Konstrukteurswertung ging souverän an das McLaren-Honda Team. © imago/LAT Photographic