Niki Lauda aus Koma erwacht - Ärzte entfernen Beatmungsschläuche

Diese Nachricht sorgte für Erleichterung in der die Formel-1-Welt: Niki Lauda ist aus seinem künstlichen Koma erwacht, in den ihn das Ärzteteam um Prof. Walter Klepetko im Wiener AKH in Folge einer Lungentransplantation versetzt hatte. Bereits am Samstagmittag öffnet die Motorsport-Legende wieder die Augen. Neben dieser guten Nachricht macht eine weitere Hoffnung: Nach Informationen von oe24 ist Lauda nicht mehr auf Beatmungsschläuche angewiesen, er kann mit seiner neuen Lunge inzwischen wieder selbstständig atmen.

Der 69-Jährige wurde bereits am 20. Juli ins Krankenhaus in Wien eingeliefert, da eine verschleppte Sommergrippe in eine schwere Lungenentzündung gemündet war. Da seine Lunge aufgrund der massiven Schädigungen nicht mehr mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden konnte, musste Aufsichtsratschef des Mercedes Formel 1 Teams einige Tage lang an eine Herz-Lungen-Maschine ("Pumpe") angeschlossen werden. Eine Dauerlösung konnte diese lebenserhaltende Maßnahme allerdings nicht sein, sodass eine Transplantation unumgänglich war.

Nach der erfolgreichen Transplantation: So geht es für Lauda jetzt weiter!

Das Allgemeine Krankenhaus (AKH) in Wien wird frühestens an diesem Montag neue Informationen über den Gesundheitszustand des Österreichers bekanntgeben. Am Wochenende werde die Klinik, in der der Unternehmer und frühere Rennfahrer am Donnerstag operiert worden war, keine Mitteilungen herausgeben, teilte das AKH am Samstag der Nachrichtenagentur APA mit.

Am Montag könnten die Medien über weitere Details informiert werden, sofern der Patient damit einverstanden sei. Am Freitag hatte das Krankenhaus mitgeteilt, dass es Lauda den Umständen entsprechend gehe. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte der Chirurg Walter Klepetko, der Lauda operiert hatte, der Nachrichtenagentur. Er rechnete mit einem mehrwöchigen Klinikaufenthalt.