Sorge um Niki Lauda: Lungen-Transplantation beim Mercedes-Boss

USA GP: In Austin wird über 56 Runden eine Gesamtdistanz von 308,896 Kilometern gefahren. Eine Runde ist 5,516 Kilometer lang. Der texanische Circuit of The Americas bietet insgesamt 20 Kurven, darunter Spitz- und S-Kurven, sowie 40 Meter Höhendifferenz. Vom Start führt direkt ein steiler Hang zur ersten Kurve. Hier fuhr Hamilton 2017 seinen neunten und letzten Saisonsieg ein. Das Qualifying beginnt am 20. Oktober um 23:00 deutscher Zeit, das Rennen startet am 21. Oktober um 20:10. © imago/Action Plus