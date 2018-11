Video-Botschaft von Niki Lauda: So geht es dem Mercedes-Boss nach der Lungen-OP

Über dieses Comeback freut sich die gesamte Motorsport-Szene: Nach seiner Lungentransplantation und mehreren Monaten in der Reha hat sich Formel-1-Legende Niki Lauda mit einer emotionalen Videobotschaft an seine Fans gewandt. Der Österreicher, der sich im August nach einer schweren Erkrankung in Wien einer langen Operation an den Lungen unterziehen musste , meldete sich über den Instagram-Account seines Rennstalls Mercedes AMG.

Die gesamte Videobotschaft von Niki Lauda:

Lauda über Mercedes: "Was wir erreicht haben, ist außergewöhnlich"

Die Leistungen des Mercedes-Teams in dieser Saison lobte Lauda über den grünen Klee. Zum fünften Mal in Folge wurde ein Fahrer des deutsch-britischen Stalls um Teamchef Toto Wolff Weltmeister, vier Mal stand Lewis Hamilton am Ende ganz oben - so auch in 2018. "Was wir in dieser Saison erreicht haben, ist außergewöhnlich", sagte Lauda in der Botschaft. "Wir hätten es nicht besser machen können."