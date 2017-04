Niclas Füllkrug hat den Durchblick – und Rückenwind für das Düsseldorf-Spiel

Es gab noch einmal Rückenwind für den 96-Sturm vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf. Niclas Füllkrug trainierte am Mittwoch nach überstandener Erkältung mit – und hofft auf seine nächste Gala in der HDI-Arena. Beim Derbysieg schoss er das Siegtor, in Aue schlug der Angreifer die Flanke zum 2:1 durch Martin Harnik.

Am Mittwoch bereitete er alle drei Treffer seiner Mannschaft im Trainingsspiel vor. Ein Ableger mit der Brust für Edgar Prib, ein sehenswerter Doppelpass vor einem Schuss in den Torwinkel von Oliver Sorg sowie ein Steilpass für Waldemar Anton führten direkt zu Treffern. Füllkrug präsentierte sich in absoluter Sahneform.