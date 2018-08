Niklas Süle offenbar künftig Abwehrchef des FC Bayern - vor Mats Hummels

Wachablösung beim FC Bayern! Nach Informationen der Bild am Sonntag wird Niklas Süle in der kommenden Saison als Abwehrchef des Rekordmeisters fungieren - und nicht mehr Mats Hummels oder Jerome Boateng. Das hätte der neue Trainer Niko Kovac in Abstimmung mit den Bayern-Bossen um Sportdirektor Hasan Salihamidzic, Präsident Uli Hoeneß und Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge beschlossen.