Niko Gießelmann: Fürths Dienstältester bekam bei 96 keine Chance

Zehn Jahre ist es nun her, da lief Niko Gießelmann noch im Langenhagener Walter-Bettges Stadion dem Ball hinterher. Mit dem SC Langenhagen spielte das Talent damals in der U17-Regionalliga. Inzwischen ist Gießelmann Profi, rund 900.000 Euro wert und hat bereits über 100 Zweitliga-Spiele auf dem Buckel. Seinen Durchbruch schaffte der heute 25-jährige nicht bei Hannover 96, sondern bei Greuther Fürth. Am Freitag spielt der gebürtige Godshorner zum zweiten Mal in dieser Saison gegen seinen Ex-Verein.

Inzwischen kommt Gießelmann auf 110 Einsätze in der zweiten Liga, in denen er elf Tore vorbereitete und sieben Treffer selbst schoss. Gar nicht so schlecht für einen Abwehrspieler...

Auch bei den Amateuren in der Regionalliga Nord wurde Niko Gießelmann schnell zum Stammspieler und versucht in dieser Szene Daniel Frahn von RB Leipzig den Ball abzunehmen. Der Bundesliga-Aufsteiger war damals noch Viertligist.

Seine allerersten Fußballschuhe schnürte Gießelmann für den heimischen TSV Godshorn. Hin und wieder sieht man den Abwehrspieler dort noch am Spielfeldrand. "Zu den alten Freunden, mit denen ich von klein auf beim TSV zusammenspielte, habe ich noch regelmäßig Kontakt", sagt Gießelmann. Als B-Junior wechselte der Zweitliga-Profi vom SCL ins Nachwuchsleistungszentrum von Hannover 96 und war dort schnell Stammspieler in der Junioren-Bundesliga.

​"Ich hoffe natürlich, dass ich noch einmal den nächsten Schritt machen kann."

Gießelmann gehört eher zu den offensiveren Außenverteidigern, kam so bereits auf elf Vorlagen und sieben Toren im Bundesliga-Unterhaus. "Das kommt wohl daher, dass ich früher mal Stürmer war." Der Linksfuß ist somit flexibel einsetzbar. Das kommt ihm gerade zu Gute, denn mit Johannes Van den Bergh haben die Kleeblätter einen bundesligaerfahrenen Linksverteidiger vom FC Getafe ausgeliehen. Der 30-Jährige hat den Konkurrenzkampf mächtig angeheizt und droht Gießelmann von seiner angestammten Position zu verdrängen. Der könnte aufgrund seiner offensiven Qualitäten aber weiter nach vorne rücken.

Doch Gießelmann gibt nicht so schnell auf. "In der Zeit, in der ich Konkurrenten hatte, war ich immer am stärksten", sagte er den Fürther Nachrichten selbstbewusst. Für den dienstältesten Fürther-Profi könnte die Zeit bei den Franken aber demnächst vorbei sein. Sein Vertrag läuft im Sommer aus. Es könnte sein, dass mit ihm nicht verlängert wird. Zu seiner Zukunft sagte er im Januar: "Ich hoffe natürlich, dass ich noch einmal den nächsten Schritt machen kann. Das kann gerne in der Bundesliga sein, aber es kommt auch ein ambitionierter Zweitligist infrage."

Vielleicht Hannover 96?