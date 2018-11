FC Bayern: Diese Trainer könnten Nachfolger von Niko Kovac werden

Längst wird Trainer Kovac nicht mehr nur hinter vorgehaltener Hand angezählt - sondern öffentlich und von allerhöchster Stelle . Präsident Uli Hoeneß gab dem erst im Sommer verpflichteten Kroaten zwar eine Jobgarantie, allerdings nur für das Champions-League-Spiel am Dienstag gegen Benfica Lissabon. Über mögliche Nachfolger wird an der Säbener Straße schon seit Wochen getuschelt - aber wer könnte es machen? Der SPORT BUZZER blickt auf mögliche Kandidaten.

Schon einmal trainerte Andries Jonker die Bayern auf Interimsbasis - nach der Trennung von Louis van Gaal im April 2011 coachte der Holländer den FCB in fünf Spielen. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Vier Siege und ein Unentschieden mit 20:5 Toren, darunter ein 8:1 gegen St. Pauli, ein 4:1 gegen Schalke und ein 5:1 gegen Bayer 04. Jonker trainierte zuletzt den VfL Wolfsburg in der Bundesliga, rettete die "Wölfe" 2017 vor dem Abstieg. Strebt man die Verpflichtung eines großen Namens im Sommer an, wäre Jonker eine passende Übergangslösung. © imago/Sportfoto Rudel

Muss "Cando" nochmals ohne sein Herrchen auskommen? Schon einmal musste der Hund von Jupp Heynckes die Trainer-Legende kurzzeitig an den FC Bayern abtreten, als Heynckes im letzten Jahr den entlassenen Carlo Ancelotti beerbte. In seinen acht Monaten als Bayern-Trainer sammelte er 2,49 Punkte pro Spiel, verpasste seine Krönung aber in DFB-Pokal und Champions League. Trotzdem wurde er Trainer des Jahres. Macht er es noch einmal? Schwer vorstellbar, denn schon im vergangenen Jahr ließ sich der Trainer nur mit großer Mühe überreden. © imago/DeFodi

Leonardo Jardim: Der Portugiese mit venezolanischen Wurzeln wäre eine exotische Wahl, aber keinesfalls undenkbar. Der 44-Jährige zählt zu einer jüngeren Trainergeneration und verdiente sich in den vergangenen Jahren in Braga, Piräus, bei Sporting Lissabon und AS Monaco (2014-2018) Lorbeeren und zeigte sich als entwicklungsfähiger Konzepttrainer, der speziell bei den Monegassen einen bleibenden Eindruck hinterließ und die Spielergeneration um Mbappé, Lemar und Bernardo Silva prägte. Ein Vorteil: Jardim kann gut mit jungen Talenten umgehen - ein Umstand, der auch beim FC Bayern gefragt sein sollte. © imago/Thomas Bielefeld

Julen Lopetegui: Der Spanier hat sich in diesem Sommer gehörig verpokert - und hat deshalb maximal Außenseiterchancen auf Spitzenjobs. Erst verkündete er wenige Tage vor der WM, dass er nach dem Turnier nicht länger spanischer Nationaltrainer sein wolle und unterschrieb bei Real Madrid - dann feuerte ihn der Verband mit sofortiger Wirkung. Auch bei Real lief es ohne Superstar Ronaldo nicht glatt - nach nur 14 Spielen beim neuen Klub wurde Lopetegui auch in Madrid entlassen. © imago/ZUMA Press

Ralph Hasenhüttl: Der ehemalige Leipzig-Trainer wäre die prominenteste deutschsprachige Lösung. Der Österreicher arbeitete zwei Jahre lang erfolgreich als Coach von RB. Wurde zuletzt in Leverkusen und beim FC Fulham in England gehandelt, lehnte jedoch ab. Den Bayern sagte er im Januar 2018 ab. Im "ZDF" sagte er: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich für den FC Bayern eine 1-a-Lösung bin – und zu Recht auch noch nicht bin –, weil ich einfach die internationale Erfahrung dafür noch nicht habe.“ Daran hat sich nichts geändert. © imago/Sven Simon

Zinedine Zidane: "Zizou", einst als bester Fußballer der Geschichte geadelt, ist seit seinem erfolgreichen Engagement bei Real Madrid ohne Verein. Sein Lebenslauf ist ganz nach Bayern-Geschmack: Der Franzose wurde in zweieinhalb Jahren mit den "Königlichen" drei Mal (!) Sieger der Champions League, zwei Mal Klub-Weltmeister und Meister. Schon im Sommer gab es laut "Bild" einen Kontakt zwischen FCB und Zidane. Allerdings käme der Superstar nicht sofort, weil er sein "Sabbatical" ausschöpfen will. Eine ähnliche Konstellation wie bei Pep Guardiola wäre denkbar: Zidane käme im Sommer 2019, bis dahin kommt eine Interimslösung. © Getty

Hat Niko Kovac die Mannschaft hinter sich? Goretzka: "Kein Kommentar"

Hoeneß hielt nach dem 3:3 gegen den Aufsteiger aus Düsseldorf mit seiner Kritik nicht hinter dem Berg. "Wir werden in den nächsten Tagen herausfinden müssen, warum wir einen so schlechten Fußball spielen", sagte der 66-Jährige aufgebracht. "Man hat auf der Tribüne immer das Gefühl, dass man bei jedem Angriff gefährdet ist, ein Gegentor zu kriegen." Gemeinsam mit Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge machte der Präsident sich unmittelbar nach Abpfiff auf den Weg in die Kabine - wo sich nach Informationen der Bild am Sonntag mehrere Spieler gegen Niko Kovac gestellt haben sollen. Für SPORTBUZZER-Sportchef Manuel Becker ist klar: Kovac ist ein Trainer auf Abruf.