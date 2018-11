Pro: Ja, es reicht nicht für Bayern

von Heiko Ostendorp, SPORTBUZZER-Fußballchef

Dass Niko Kovac sich nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg über den Instagram-Post einer Spielerfrau äußern musste, sagt einiges über die Situation beim FC Bayern. Und der Inhalt des Posts von Lisa Müller, Ehefrau von Stürmer Thomas Müller, noch mehr über die Stimmung in der Mannschaft. „Mehr als 70 Minuten bis der mal nen Geistesblitz hat“, schrieb die Angetraute der Bayern-Legende, weil ihr Mann mal wieder auf der Bank schmorte.

Kovac scheint die Kabine längst verloren zu haben. Hinter vorgehaltener Hand beschweren sich FCB-Stars über den Wischi-Waschi-Kurs des Trainers. Mal packt Kovac die Peitsche aus, dann lässt er den Spielern die lange Leine. Auch im Training und in der taktischen Ausrichtung ist keine klare Linie zu erkennen. Es sieht so aus, als sei der FC Bayern eine Nummer zu groß für den Kroaten. Geht auch die Partie am Sonnabend beim BVB verloren, müssen die Bosse handeln. Mit Zinédine Zidane ist ein Trainer auf dem Markt, der den Ansprüchen beim Rekordmeister gerecht werden sollte.